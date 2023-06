Harry-Prozess: Das ist der Anwalt Andrew Green

Prozess gegen Mirror Group : «Meister des Kreuzverhörs» – dieser Anwalt will Harry das Leben schwer machen

1 / 3 Prinz Harry wirft dem Mutterhaus der Boulevardzeitung «Daily Mirror» vor, unter anderem sein Handy angezapft zu haben. REUTERS Vertreten wird die Mirror Group vom renommierten Anwalt Andrew Green. Getty Images Der Jurist vertrat bereits Mungo-Jerry-Frontmann Ray Dorset in einem Streit um Tantieme zum Hit «In the Summertime». imago images / Andreas Weihs

Darum gehts Prinz Harry steht vor Gericht.

Er hat den britischen Verlag MGN wegen 33 Presseartikeln verklagt.

Vertreten wird der Verlag vom renommierten Anwalt Andrew Green KC, der den Ruf eines gefürchteten Anwalts hat.

Das ist passiert

Liebe, Partys, Drogen – was auch immer Prinz Harry (angeblich) machte, es stand bald darauf in der Zeitung. Häufig aber sollen die Blätter illegal an die Informationen gekommen sein. Dagegen wehrt sich der britische Königssohn nun vor Gericht. Konkret geht es um 33 Presseartikel der MGN-Blätter «Daily Mirror», «Sunday Mirror» und «People» aus den Jahren 1996 bis 2009.

Mit Prinz Harry trat erstmals seit mehr als 130 Jahren ein Mitglied der Royal Family in den Zeugenstand. Als er am Dienstag in einem historischen Showdown den Zeugenstand im Kreuzverhör betrat, traf der Herzog von Sussex auf Andrew Green, den renommierten Rechtsanwalt, der im Namen der Mirror Group Newspapers (MGN) handelt.

Das ist Andrew Green KC

Andrew Green hat laut dem britischen Newsportal «The Standard» 35 Jahre Erfahrung als Anwalt. Er werde vermutlich «die Gelegenheit geniessen, ein Mitglied der königlichen Familie ins Kreuzverhör zu nehmen», wird ein führender Anwalt zitiert. Für seine Tätigkeit erhielt er bereits zahlreiche Auszeichnungen.

Andrew Green wird vom britischen Rechtsforschungs- und Verlagsunternehmen «Legal 500» als einer der besten Rechtsanwälte in verschiedenen Rechtsgebieten eingestuft. Darunter gehören laut dem «Independent» unter anderem Handelsstreitigkeiten, Bank- und Finanzwesen sowie Medien und Unterhaltung. «Legal 500» bezeichnet ihn ebenfalls als «einen Gegner, den man fürchten muss».

Der renommierte Anwalt hat unter anderem Ray Dorset, den Leadsänger der Band Mungo Jerry, in einem Verfahren gegen seine frühere Plattenfirma vertreten. Es ging dabei um Tantiemen für den 70er-Hit der Gruppe «In the Summertime».

Deshalb muss sich Harry vor ihm fürchten

Bereits vor der eigentlichen Verhandlung gerieten Harry und der gegnerische Anwalt aneinander. Green verurteilte Harry dafür, dass er wegen des Geburtstages seiner Tochter in Kalifornien blieb, anstatt am ersten Tag vor Gericht zu erscheinen. «Es ist absolut aussergewöhnlich, dass uns erst letzte Woche gesagt wurde, Harry stehe für den ersten Tag seines eigenen Prozesses nicht zur Verfügung», so der Anwalt.

Andrew Green wird auch als «Meister des Kreuzverhörs» bezeichnet. Er werde laut dem «Standard» beim Prozess mit Harry besonders auf die Details achten. Am Dienstag standen sich die beiden zum ersten Mal gegenüber. Green sagte dabei: «Sie beschuldigen Journalisten, in kriminelle Aktivitäten verwickelt zu sein. Kommt Ihnen das nicht ein wenig unfair vor, da die Informationen aus einem anderen Artikel und in Zusammenarbeit mit dem Palast stammen?»

Auch versuchte er ihm einige Ungenauigkeiten unter die Nase zu reiben. Da sei zum Beispiel die Tatsache, dass Harry erst 1998 ein Handy bekam. Der Prinz behauptet hingegen, die erste Zeitungsgeschichte, die aus dem illegalen Hacken seines Telefons stammte, sei im Jahr 1996 veröffentlicht worden.

So geht es weiter

Das Kreuzverhör von Prinz Harry ist am Mittwoch gegen 14 Uhr (Schweizer Zeit) beendet worden. Anschliessend stellte David Sherborne dem Royal im Zeugenstand Fragen. Der Prozess, der als Sammelklage auf Schadenersatz stellvertretend von Harry und drei anderen Prominenten geführt wird, soll bis Ende Juni dauern. Ein Urteil wird erst später im Jahr erwartet.

