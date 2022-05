7. Titel für Leonardo Genoni: Meister-Goalie ganz cool – «wer siegt, hat meistens etwas richtig gemacht»

Was für eine Genugtuung für die Spieler und Fans des EV Zug: Der EVZ gewann die Finalissima 3:1, entschied die Serie 4:3 für sich und verteidigte damit den Meistertitel. Nach einem zwischenzeitlichen 0:3 in der Serie hatten nicht mehr alle an diesen Turnaround geglaubt. Kein Wunder waren die Spieler erleichtert, lagen sich in den Armen, jubelten, sangen. Einige von ihnen nahmen sich auch kurz Zeit und sprachen mit 20 Minuten über ihre Gefühlslage.