Women’s Super League - «Meister oder Cupsieger zu werden, wäre für mich unbeschreiblich»

Am Wochenende startet die Women’s Super League in die Rückrunde. Mit dabei sind neben bekannten Spielerinnen wie Malin Gut oder Fabienne Humm eben auch Nadine Riesen und Alayah Pilgrim, die 20 Minuten erzählen, weshalb ihr Team den Meistertitel gewinnen wird.

Darum gehts Die Women’s-Super-League-Rückrunde startet an diesem Wochenende.

Einige Spielerinnen sind auf dem Weg in die Nati und könnten ihr Team zum Meistertitel führen.

Gleich zum Start kommt es zum Spitzenduell zwischen Servette und dem FC Zürich.

Die Women’s Super League geht in die entscheidende Phase. Die Tabelle wird angeführt vom FC Zürich mit 22 Punkten, nur ein Punkt weiter hinten steht gleich Servette. Auf dem dritten Rang steht aktuell GC, welche mit Lara Dickenmann als General Managerin auch in der Winterperiode auf dem Transfermarkt ordentlich Gas gegeben und Nati-Spielerin Malin Gut zurück nach Zürich geholt haben. Mit 17 Punkten teilen sich der FC St. Gallen-Staad und der FC Basel die Plätze vier und fünf. Somit können all diese Teams noch um den Meistertitel mitspielen. Zusätzlich steht bald noch die EM 2022 in London an, kein Wunder, wollen sich noch einige Spielerinnen neben dem Meistertitel-Ziel auch noch in den Kreis der Nationalmannschaft spielen.

Alayah Pilgrim – FC Basel

Die 18-jährige Alayah Pilgrim kommt ursprünglich aus Muri. Dort begann sie auch ihre Fussballkarriere. Bereits mit 14 Jahren spielte Pilgrim bei der U-17 des FC Aarau und kam dann in die erste Mannschaft. Nur ein Jahr später wechselte die 18-Jährige bereits zum FC Basel und erzielte in dieser Saison bereits zwei Tore. Neben den professionellen Bedingungen beim FC Basel hat es auch private Hintergründe, dass Pilgrim nach Basel gewechselt ist. Denn Eliyah Okafor, der Bruder von Nati-Spieler Noah Okafor, ist der langjährige Freund von der Basel-Stürmerin: «Mein Freund pusht mich jeden Tag. Er spielt ja auch beim FC Basel und schaut meine Spiele und gibt mir dann Feedback. Das Gleiche mache ich bei ihm. Ausserdem haben wir durch die Beziehung ein grosses Verständnis für die Karriere.»

Neben der Beziehung zu Okafor will die 18-Jährige nach einer langen Verletzungsgeschichte vor allem auf dem Platz auffallen: «Ich denke, ich kann immer den entscheidenden Pass für das Tor geben oder selber erzielen. Zudem möchte ich in Zukunft wieder meine Schnelligkeit ausspielen.» Das Thema Nationalmannschaft ist für Alayah Pilgrim trotz einiger Verletzungen noch nicht abgeschlossen: «Nils Nielsen hat mich schon für die A-Nati aufgeboten, leider habe ich mich immer im falschen Moment verletzt oder war noch zu wenig fit für einen Einsatz in der A-Nati. Daher ist es auch mein Ziel, in Zukunft verletzungsfrei zu bleiben, um dann auch wieder ein Thema für Nils Nielsen zu werden.» Doch zuerst möchte die 18-Jährige mit dem FC Basel einen Titel holen: «Erstmals Meister oder Cupsieger zu werden, wäre für mich unbeschreiblich. Das wäre etwas, was mich mein Leben lang begleiten würde.»

Eva Bachmann – FC St. Gallen-Staad

Die 26-jährige Offensivspielerin kennt die Women’s Super League so gut wie fast keine andere. Vor einigen Jahren führte Bachmann die damalige St. Gallen-Mannschaft zum Aufstieg in die Nationalliga A. Neben ihrer Fussballkarriere absolvierte die 26-Jährige in den USA ein Psychologie- und Philosophiestudium und spielte in einem College-Team. Ihr Studium setzte sie in London fort und kehrte im Jahr 2020 zurück in die Schweiz. An der Universität Bern absolvierte Bachmann erfolgreich den Master in Psychologie und schloss sich den YB-Frauen an. Nun wieder im gewohnten Umfeld ist die 26-Jährige beim FC St. Gallen-Staad zu einer Leistungsträgerin geworden und fällt vor allem durch ihre Schnelligkeit auf. Als ruhender Pol mit einer grossen Erfahrung hat sie in dieser Saison bereits vier Tore geschossen und will nun die Espen zum Meistertitel führen. Für ihre tollen Leistungen wurde Eva Bachmann ausserdem in dieser Woche von Nati-Trainer Nils Nielsen mit einem Aufgebot für die Freundschaftsspiele gegen Nordirland und Österreich belohnt.

Nadine Riesen – FC Zürich Frauen

Wie Eva Bachmann ist auch Nadine Riesen eine Ostschweizerin. Ihre Karriere begann so richtig im Sommer 2015, als die 21-Jährige zum FC St. Gallen-Staad wechselte. Mit den Espen stieg Riesen im Mai 2019 in die NLA auf und wechselte danach zu den Frauen des BSC Young Boys. In Bern absolvierte Riesen 50 Pflichtspiele und erzielte acht Tore. Um ihrer Karriere weiter Schwung zu geben, wechselte die Ostschweizerin mit nur 20 Jahren zum Rekordmeister aus Zürich. Nun, nach einer halben Saison beim FC Zürich, steht sie mit den Zürcherinnen auf dem ersten Tabellenplatz und hat sich mit ihrem Ehrgeiz und den zwei Toren in die Herzen vieler FCZ-Fans gespielt.



Nadine Riesen selbst gefällt es beim FCZ und sie hat ihre Position im Team gefunden. «Ich mache auch gerne mal ein Spässchen, um die Stimmung im Team aufzulockern.» Dennoch hat die 21-Jährige grosse Ziele mit den Zürcherinnen: «Wir haben uns beim FCZ sehr hohe Ziele gesteckt. Wir besitzen viel Qualität und einen guten Mix aus erfahrenen sowie jungen und talentierten Spielerinnen im Team und werden alles daran setzen, in dieser Saison alle Titel zu gewinnen.» Neben der Women’s Super League möchte Riesen auch bald in der Nationalmannschaft eine Rolle spielen können: «Ich arbeite sehr hart und versuche, mich in jedem Training weiterzuentwickeln und mich mit guten Leistungen für das Nationalteam zu empfehlen.»

Spitzenspiel in Genf Am Sonntagnachmittag kommt es gleich zu einem Spitzenspiel. Servette mit Sandy Maendly empfängt den aktuellen Tabellenführer aus Zürich mit Nadine Riesen. Schon einen Tag zuvor empfängt der FC Basel mit Alayah Pilgrim den siebtplatzierten YB. Ausserdem hat GC mit Katja Wienerroither ein Heimspiel gegen Yverdon Féminin. Zudem kommt es im Tessin zum Kellerduell zwischen dem FC Lugano und dem FC Luzern.

Malin Gut – GC

Malin Gut ist zurück! Dies ist wohl die grösste Sensation der Winterpause in der Women’s Super League. Mit ge­rade einmal 15 Jahren lief die Aargauerin für den Schweizer Rekordmeister FC Zürich auf. Gleich in ihrer ersten Saison reifte Malin Gut zur Stammspielerin und wurde mit den Zürcherinnen Schweizer Meister. Nach drei weiteren Saisons beim Rekordmeister erfolgte dann der Wechsel zum Stadtrivalen GC. Schon damals hatte die Lenzburgerin zahlreiche Angebote aus dem Ausland, blieb jedoch wegen ihres Matura-Jahrs noch in der Schweiz. Im Jahr 2020 folgte dann der logische Schritt nach England zu Arsenal London. Dort traf die talentierte Mittelfeldspielerin auf Nati-Captain Lia Wälti. Doch trotz ihres grossen Talents gelang es Gut nie, sich richtig durchzusetzen, und letztes Jahr erlitt die 21-Jährige einen Kreuzbandriss. Während ihrer Verletzung hat sich Gut entschieden, den FC Arsenal nach zwei Jahren zu verlassen. Vor ihrem Wechsel nach London war die Mittelfeldspielerin in der Form ihres Lebens und wird nun bei GC sicherlich wieder zu einer Stammspielerin reifen.

Sandy Maendly – Servette Féminin

Die Genferin Sandy Maendly schwebt auf einer Erfolgswelle. Im Sommer holte sich die 33-Jährige mit Servette den Meistertitel, spielt erstmals in der Geschichte von Servette in der Champions League und qualifiziert sich nebenbei mit der A-Nati für die EM 2022 in London. Als krönender Abschluss wurde Maendly auch noch an der Swiss Football Night zur Super-League-Spielerin des Jahres gewählt. Doch von Anfang an: Das Genfer Urgestein begann ihre Karriere bei Grand-Lancy. Von Chênois wechselte sie mit nicht einmal 20 Jahren zu den Young Boys. Bei den Young Boys verbesserte sich die 33-Jährige fussballerisch und lernte nebenbei Deutsch. Danach gelang Maendly der Sprung ins Ausland. Mit ihrem Kampfgeist und unbändigen Willen ging die Genferin für fünf Jahre nach Italien und spielte für Torres und zwei Jahre für Verona. Dabei wurde Maendly drei Mal italienische Meisterin und Supercup-Siegerin. Nach einem Jahr beim FC Neunkirch und dem Doublegewinn wechselte Maendly nach Madrid, ehe die Nati-Stürmerin im Jahr 2018 wieder zu Servette stiess. Die 79-fache Internationale hat nach dem Erreichen des Meistertitels noch einen grossen Traum: die Teilnahme an der EM 2022 mit der Schweiz und natürlich den zweiten Meistertitel mit Servette.