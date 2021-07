Alexandre Jankewitz unterschreibt bis 2025 - Meister YB holt Schweizer Top-Talent aus der Premier League

Pool via REUTERS

Der in Vevey geborene Jankewitz wechselte vor drei Jahren von Servette zu Southampton, wurde meist in der zweiten Mannschaft und im Nachwuchs eingesetzt und durfte aber auch Premier-League-Luft schnuppern. Der 19-Jährige durchlief alle Junioren-Auswahlen des Schweizerischen Fussballverbands und bestritt bisher zehn Länderspiele für das U-21-Nationalteam, davon drei an der diesjährigen EM-Endrunde gegen England, Kroatien und Portugal.