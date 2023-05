Basel: «Meisterleistung» – Rechte jubelt über Polizeieinsatz am 1. Mai

Endstation: Vor der Elisabethenkirche stoppte die Polizei in Basel die bewilligte 1.-Mai-Kundgebung und kesselte den sogenannten Schwarzen Block ein.

Ein massiver Polizeieinsatz an der 1.-Mai-Kundgebung gibt in Basel zu reden.

Die Basler Kantonspolizei liess am gestrigen 1. Mai nichts anbrennen. Als sich der rund 2000 Personen starke Demonstrationszug vom De-Wette-Park beim Bahnhof in Bewegung setzte, stellte die Polizei ihre Falle bei der Elisabethenkirche. Medienschaffende wurden unter Androhung von Zwangsmitteln unwirsch zur Seite gewiesen, als die Polizei auf Höhe der Kirche ihren Riegel vorbereitete. Da war der Demonstrationszug noch gar nicht in Sichtweite. Und als er dann da war, ging es ganz schnell und der Schwarze Block war eingekesselt.