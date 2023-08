Meistersrüte: Laterne nach Unfall kaputt

Am späten Mittwochnachmittag kam es auf der Gaiserstrasse in Meistersrüte AI zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Ein 62-jähriger Autofahrer fuhr hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug von Appenzell bergwärts. In Meistersrüte AI wollte er nach links in eine Seitenstrasse abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 75-jähriger Lenker in der Fahrzeugkolonne hinterher und wollte alle überholen.