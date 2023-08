Das steckt hinter dem Hit «Sound of Freedom»

Der Film «Sound of Freedom» ist in den USA ein Kassenschlager – trotz Kritik, er würde Verschwörungstheorien schüren. Unterstützung bekommt er unter anderem von Mel Gibson.

Hit in den USA : Mel Gibson und Co. – diese Stars unterstützen «Sound of Freedom»

1 / 5 Im Film «Sound of Freedom» geht es um die wahre Story von Tim Ballard (gespielt von Jim Caviezel), der in Kolumbien entführte Kinder rettete. IMAGO/Everett Collection Insbesondere aufgrund des Hauptdarstellers wird dem Film vorgeworfen, QAnon-Verschwörungstheoretiker zu unterstützen. IMAGO/Everett Collection Prominente Unterstützung bekommt der Film von Mel Gibson. Er rief dazu auf, «Sound of Freedom» im Kino anschauen zu gehen. WireImage

Darum gehts «Sound of Freedom» erzielt in den USA riesige Einnahmen.

Gleichzeitig werfen Kritiker dem Film Nähe zur Verschwörungsbewegung QAnon vor.

Der Regisseur und einige Stars stellen sich hinter den Film.

Kaum ein Film sorgt momentan für so viele Diskussionen wie «Sound of Freedom». Der Streifen hat in den USA bisher über 150 Millionen US-Dollar eingespielt. Dabei hatte er gerade einmal ein Budget von 15,5 Millionen US-Dollar und läuft bisher nur in Nordamerika in den Kinos. Gleichzeitig werden dem Film Verschwörungstheorien und Fake News unterstellt.

Um was geht es in «Sound of Freedom»?

Der Film bezieht sich auf wahre Begebenheiten. Es geht um die Geschichte des amerikanischen Ex-Regierungsmitarbeiters Tim Ballard, der mit seinem Undercover-Team und der Hilfe der kolumbianischen Regierung über 120 entführte Kinder aus dem Dschungel befreite. Der Film weicht aber ein wenig von der Wahrheit ab. So dreht sich ein Grossteil der Handlung darum, wie Ballard sich durch kriminelle Verstecke schleicht und Menschenhändler verprügelt – etwas, was der reale Agent nie behauptet hat zu tun.

Was wird an der Handlung des Filmes kritisiert?

Mit dem Fokus auf Tim Ballard sorgt der Film für eine Kontroverse. So lobte Donald Trump in der Vergangenheit zwar die Arbeit Ballards in Kolumbien, einige Menschenrechtsorganisationen sind aber anderer Meinung. OUR, die Organisation von Ballard, porträtiere ein falsches Bild von Menschenhandel. «Der Film schürt das Narrativ, dass man Menschenhandel am besten mit dem Eintreten von Türen und Heraustragen von Kindern bekämpft. Das stimmt nicht», meint der Menschenhandel-Überlebende Jose Alfaro gegenüber «Vanity Fair».

Schürt der Film Verschwörungstheorien?

Insbesondere aufgrund des Hauptdarstellers Jim Caviezel wird dem Film vorgeworfen, QAnon-Verschwörungstheoretiker zu unterstützen. Die QAnon-Bewegung verbreitet die Theorie, dass reiche Leute Kinder foltern, um ihr Adrenalin für Verjüngungskuren zu nutzen. Die Bewegung setze mehr Energie in diese Geschichte, anstatt Kinder zu retten, so die Kritik. Caviezel und Ballard haben in der Vergangenheit Aussagen von QAnon teilweise unterstützt. Der Schauspieler sprach an einem Event der Bewegung in Las Vegas vor zwei Jahren. Fans des Filmes glauben, dass sich Kinos und Hollywood gegen «Sound of Freedom» verschwört haben, um so den Erfolg des Filmes zu stoppen. Der Grund: In einigen Kinosälen lief die Klimaanlage während der Vorstellung nicht und der Ton war extrem leise. Regisseur Alejandro Monteverde dementiert in einem Interview mit «Variety» die Nähe des Filmes zu QAnon und distanziert sich gleichzeitig von den politischen Aktivitäten von Caviezel und Ballard.

Wer unterstützt «Sound of Freedom»?

Schauspieler Mel Gibson sprach bereits öfters über das Problem von Kinderhandel und rief dazu auf, den Film anschauen zu gehen. Er kennt Jim Caviezel gut und hat ihn in seinem Film «The Passion of Christ» aus dem Jahr 2004 für die Hauptrolle gecastet. Donald Trump zeigte «Sound of Freedom» in einer privaten Aufführung in seinem Golfclub in New Jersey. Der Schauspieler Eduardo Verástegui war dabei im Publikum. Auf Tiktok kursieren Videos, die behaupten, Keanu Reeves habe sich auf X in einem unterdessen gelöschten Tweet für den Film ausgesprochen. Der Kanadier besitzt aber kein Social Media.

Würdest du «Sound of Freedom» anschauen? Ja, habe ich bereits. Ja, mal schauen, ob er hierzulande gezeigt wird. Nein, das interessiert mich nicht. Ich weiss es nicht.