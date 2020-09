«Karikatur» in Bronze : Melania Trump erhält in Slowenien eine neue Statue

Nachdem Unbekannte die letzte Statue der First Lady bei der slowenischen Stadt Sevnica abgebrannten hatten, wurde sie nun durch eine Bronzefigur ersetzt.

Auf einem Feld in Slowenien ist eine neue Statue der US-Präsidentengattin Melania Trump enthüllt worden. Die am Dienstag eingeweihte Bronzefigur in Lebensgrösse steht nahe der Stadt Sevnica, wo die Ehefrau von Donald Trump aufgewachsen war.