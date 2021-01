Nach Sturm aufs Capitol : Melania Trump klagt über «persönliche Angriffe und anzüglichen Klatsch»

Die First Lady hat sich zum ersten Mal seit dem Sturm aufs Capitol geäussert. Sie bringt vor allem ihre Enttäuschung über die Ereignisse zum Ausdruck.

First Lady Melania Trump hat ihr Schweigen seit dem Gewaltausbruch von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump am US-Kapitol gebrochen. «Ich bin enttäuscht und entmutigt über das, was letzte Woche passiert ist», erklärte sie am Montag in einer ausführlichen Mitteilung. «Es ist erbaulich zu sehen, dass so viele eine Leidenschaft und Begeisterung für die Teilnahme an einer Wahl gefunden haben, aber wir dürfen nicht zulassen, dass Leidenschaft in Gewalt umschlägt. Unser Weg nach vorne besteht darin, unsere Gemeinsamkeiten zu finden und die freundlichen und starken Menschen zu sein, von denen ich weiss, dass wir es sind.»