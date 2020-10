Für Donald Trump : Melania Trump sagt Wahlkampfauftritt wegen anhaltendem Husten ab

Aus Vorsicht wird Melania Trump am Dienstag ihren Ehemann Donald nicht zu einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania begleiten. Sie wird von einem «anhaltenden Husten» geplagt.

1 / 3 US-Präsident Donald Trump muss vorderhand auf die Unterstützung durch seine Frau Melania Trump verzichten. Keystone Melania Trump leide unter einem «anhaltenden Husten» und werde aus Vorsicht nicht reisen. Keystone Melania Trump sollte ihren Ehemann zu dessen Wahlkampfveranstaltung am Dienstagabend (Ortszeit) in Erie im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania begleiten. Keystone

Darum gehts Wie Donald Trump war auch seine Frau Melania mit dem Coronavirus infiziert.

Weil sie nun einen anhaltenden Husten habe, begleitet sie als Vorsichtsmassnahme ihren Mann nicht zu einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania.

Pennsylvania gilt alt einer der wichtigsten und umkämpftesten Bundesstaaten.

First Lady Melania Trump hat den ersten Wahlkampfauftritt an der Seite von US-Präsident Donald Trump seit fast zwei Monaten abgesagt. Melania Trump leide unter einem «anhaltenden Husten» und werde aus Vorsicht nicht reisen, teilte ihre Sprecherin Stephanie Grisham mit. Ihr gehe es nach ihrer Genesung von Covid-19 aber jeden Tag besser. Melania Trump sollte ihren Ehemann zu dessen Wahlkampfveranstaltung am Dienstagabend (Ortszeit) in Erie im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania begleiten.

Melania Trump wirbt für Wiederwahl

Melania Trump hatte zuletzt mit einer Ansprache im Rosengarten des Weissen Hauses beim Parteitag der Republikaner am 25. August für die Wiederwahl ihres Ehemannes geworben. Ansonsten hat sie sich im Wahlkampf auffällig zurückgehalten. Andere Trump-Familienmitglieder treten dagegen immer wieder im Wahlkampf auf. Der Republikaner Trump tritt am 3. November gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden an. Biden liegt in Umfragen derzeit vorne.

Melania (50) und Donald Trump (74) waren nach Angaben des Weissen Hauses zu Monatsbeginn positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch der 14-jährige Sohn Barron hatte sich infiziert, blieb nach Angaben seiner Mutter aber symptomfrei. Donald Trump wurde drei Nächte lang im Krankenhaus behandelt. Inzwischen ist er aber wieder mit voller Kraft in den Wahlkampf eingestiegen und absolviert teils mehrere Veranstaltungen am Tag. Melania Trump schilderte ihren Krankheitsverlauf in einer Mitteilung aus der vergangenen Woche als «eine Achterbahn der Symptome».