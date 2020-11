Donald Trump wurde vom amerikanischen Volk abgewählt – kommt es nun auch zur Scheidung zwischen ihm und Melania? Laut der ehemaligen Trump-Beraterin Stephanie Wolkoff kriselt es bei den beiden schon länger. So haben die beiden im Weissen Haus separate Schlafzimmer gehabt. Melania Trump sei dabei, ihren Ehevertrag abändern zu lassen, damit Sohn Barron eine grössere Portion des Erbes für sich in Anspruch nehmen kann.

Melania wollte nicht First Lady werden

Wie das «New York Magazine» schreibt, ist Melania 2016 in Tränen ausgebrochen, als sie vom Präsidentschaftssieg ihres Mannes erfuhr. Einer Freundin von Melania zufolge habe sie es nie erwartet, dass er eine Chance auf das Amt des Präsidenten haben könnte. Demnach habe sie auf keinen Fall das Amt der First Lady einnehmen und dermassen in der Öffentlichkeit stehen wollen.

Während ihrer vier Jahre im Amt als First Lady der USA hat es einige Auftritte gegeben, die Zweifel an der Beziehung der beiden aufkommen liessen. So zum Beispiel ihr Auftritt am 22. Oktober bei der zweiten und letzten Präsidentschaftsdebatte in Nashville. Da zog Melania vor laufenden Kameras ihrem Gatten die Hand weg, als er ihr Händchen halten wollte.