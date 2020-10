Melania Trump ist ein seltener Gast im Tross ihres Ehemannes Donald – letztmals dabei war sie vor über einem Jahr. Sehr zur Frustration des Kampagnen-Teams, das, wie CNN berichtet, die First Lady gern mehr in den Wahlkampf einbinden würde. Am Dienstag hatte sie noch die Teilnahme an einem Auftritt in Pennsylvania wegen eines « anhaltenden Hustens » abgesagt. An der TV-Debatte in der Nacht auf Freitag war Melania aber da. Mit einer schwarzen Maske ausgerüstet verfolgte sie das Duell von Donald Trump mit Joe Biden.