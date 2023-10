In dieser Saison wird sie nicht ins Renngeschehen eingreifen.

Am vergangenen Freitag stürzte sie jedoch beim Training. Dabei zog sie sich schwere Knieverletzungen zu.

Im September war die Welt von Melanie Michel noch in Ordnung.

Für sie sei die Skiwelt zusammengebrochen, so Michel.

Die 23-Jährige wird in dieser Saison kein Rennen absolvieren.

Das Knie von Melanie Michel wurde bei einem Sturz stark in Mitleidenschaft gezogen.

Ende Oktober beginnt in Sölden die neue Skisaison. In diesem Jahr kein Rennen fahren wird Melanie Michel. Die 23-jährige Athletin des C-Kaders zog sich beim Super-G-Training in Saas-Fee eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes, einen Riss im Aussenmeniskus sowie einen Riss des inneren Seitenbandes zu.