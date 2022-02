Melanie Müller soll sich von Prinzen adoptieren lassen wollen

Melanie Müller (33) will ihre bisherige Reality-TV-Karriere an den Nagel hängen. Das verkündete sie auf Instagram.

Melanie Müller zählt zu den bekanntesten Realitystars Deutschlands. 2013 nahm sie an der dritten Staffel von «Bachelor» teil und legte damit den Grundstein für ihre Karriere im und ausserhalb des TVs. Während sie im Folgejahr als Königin das Dschungelcamp verliess, schrammte sie bei «Promi Big Brother» knapp am Sieg vorbei. Zudem liess sie sich als Schlagersängerin von «Goodbye Deutschland» mit der Kamera begleiten.

In Zukunft will die 33-Jährige ihr Leben umkrempeln und ihre bisherige Reality-Karriere an den Nagel hängen. Auf Instagram schrieb sie: «Nach all der langen Zeit habe ich mich nun entschieden, einen neuen Weg zu gehen.» Sie werde sich künftig auf die Sachen konzentrieren, die ihr im Leben wichtig seien. Welche das allerdings genau wären, liess Melanie offen. Abschliessend meinte sie: «Wie heisst es so schön: Krone richten und weiter gehts.»