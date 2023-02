Melanie Winiger hat im 15 Jahre jüngeren Timo ihren Traummann gefunden

Melanie Winiger verbrachte mit ihrem neuen Freund Timo Todzi Ende Januar ein paar unbeschwerte Tage am Meer.

Ihr neuer Partner Timo Todzi (29) erfülle trotz 15 Jahren Altersunterschied all ihre Wünsche.

Anlässlich ihres 44. Geburtstags besuchte das Model den Podcast der Schweizer Illustrierten und packte über ihre vergangenen Beziehungen aus. Sie habe zu allen ihren Ex-Freunden ein gutes Verhältnis, vorausgesetzt dass alles verdaut wurde und man sich in eine ähnliche Richtung entwickelt habe, so Winiger. «Wenn ich einmal jemanden geliebt habe, dann kann ich diese Liebe nicht abstellen», so die Zürcherin. Nach einer Trennung brauche sie aber Zeit für sich, um die Wunden heilen zu können.