Das sind die Nominierten - Melanie Winiger moderiert die diesjährigen Swiss Diversity Awards

Sports Award : Nominiert ist die EHC Basel Eishockeyspielerin Fabienne Peter , die im Herbst 2018 als erste trans Frau in einer Schweizer Eishockeyliga spielte.

Am 4. September 2021 werden in Bern zum dritten Mal die Swiss Diversity Awards verliehen. Moderiert wird die Show von der Schweizer Schauspielerin Melanie Winiger (42).

Wer dieses Jahr alles nominiert ist und warum, erfährst du in der Bildstrecke oben.

Nominiert sind Personen und Organisationen, die sich für mehr Diversität und Inklusion in der Gesellschaft einsetzen. «Durch ihre Tätigkeiten, Aufgaben und ihren Einsatz machen sie sich für die Anliegen und Sichtbarkeit anderer Menschen stark», so die Organisatorinnen und Organisatoren.

Am 4. September werden im Kursaal in Bern zum dritten Mal die Swiss Diversity Awards verliehen. Ausgezeichnet werden Menschen und Organisationen, die für Diversität und Integration stehen. «Im Fokus stehen dabei die Anerkennung und Förderung von Chancengleichheit für Menschen von verschiedensten Ethnien, Geschlechtern, sexueller Orientierungen, Hautfarben, nationaler Herkünfte, Alter, Behinderungen oder Religionen», so die Organisatorinnen und Organisatoren.