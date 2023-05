Bern: Zivilgericht verbietet «Hurricane» als Kindesnamen

«Ich war erschüttert und traurig. Ich hätte nicht gedacht, dass der Name abgewiesen werden könnte», sagt die Mutter des Kindes, Melanie W.

Das Zivilstandesamt argumentierte, dass der Name als Sachbegriff nicht passend für einen Kindesnamen sei und er stehe für etwas Zerstörerisches. (Symbolbild)

Serie diente als Inspiration

Der Name «Hurricane» stamme aus der Serie «How I Met Your Mother». «Ich fand den Namen cool und stark – eine Naturgewalt, die die Menschen nicht kontrollieren können. Ich spürte schon vor der Geburt, dass mein Sohn ein kleiner Wirbelwind wird», sagt die 31-Jährige gegenüber «Nau.ch».

Die Mutter des Jungen wurde vom Zivilstandesamt an ihrer Namensgebung gehindert. Die Begründung: Die Interessen des Kindes werden verletzt. «Hurricane» sei als Sachbegriff nicht passend für einen Kindesnamen und stehe für etwas Zerstörerisches. Wie das Zivilstandesamt schreibt, sei «ein Kind als Sturm zu bezeichnen für die Persönlichkeitsentwicklung und den Selbstwert nicht sehr förderlich und kann je nach Entwicklung das Interesse des Kindes durchaus verletzen.»

Parteien finden meist eine Einigung

Sie habe gewusst, dass einige Namen nicht erlaubt wären, aber «Hurricane» werde in Deutschland, Spanien oder Lateinamerika zugelassen. «Ich war erschüttert und traurig. Ich hätte nicht gedacht, dass der Name abgewiesen werden könnte», sagt die Mutter. Sie sei zwar damit einverstanden, dass der Staat mitreden und Einsprache erheben dürfe, störe sich aber daran, dass er das letzte Wort habe. Für W. bleibe ihr Sohn «Hurricane», auch wenn nicht offiziell. «Ich lasse mir den Namen nicht vermiesen», so W. Auf einen Ausweich-Zweitnamen habe sie deshalb gänzlich verzichtet.