Australien : Melbourne geht wegen mysteriöser Neuinfektionen erneut in Lockdown

Die australische Stadt Melbourne geht erneut in einen Lockdown. Der Grund sind Corona-Fälle, deren Ursprung unklar ist.

Bereits Ausgangssperre in Sydney

Für Melbourne, als zweitgrösste Stadt des Landes, ist es bereits der sechste Lockdown. In der grössten Stadt Sydney gibt es bereits seit sechs Wochen Ausgangssperren, die jedoch bisher kaum den erhofften Erfolg brachten. Am Donnerstag steckten sich in der Stadt so viele Menschen wie nie zuvor mit dem Coronavirus an. Im gesamten Bundesstaat New South Wales, in dem Sydney liegt, stieg die Zahl der Neuinfektionen auf 262, auch dies, die höchste Zahl an einem Tag seit Beginn der Pandemie.