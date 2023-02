28-Jähriger weicht in Flims Fussgänger aus und baut Selbstunfall

Ein 28-Jähriger fuhr am Dienstag um 14.45 Uhr mit seinem Auto über die Promenada von Flims GR in Richtung Laax GR. Beim Anschluss Flims West musste er einem Fussgänger ausweichen, welcher mitten auf der Strasse ebenfalls in Richtung Laax lief. Dabei kollidierte er mit der rechtsseitigen Leitplanke.