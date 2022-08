England: Melisa Raouf (20) tritt ungeschminkt zur Miss-Wahl an – und landet im Finale

Raouf sagt in einem Interview, der Platz im Finale bedeute ihr sehr viel. «Ich habe das Gefühl, dass viele Mädchen unterschiedlichen Alters Make-up tragen, weil sie sich dazu gedrängt fühlen.»

Melisa Raouf kam am 22. August 2022 beim Halbfinale zur Miss-England-Wahl weiter. Das Besondere: Sie trat komplett ungeschminkt auf.

Zur Miss-Wahl tritt die 20-Jährige ungeschminkt an.

Die Engländerin Melisa Raouf will zur schönsten Frau im Land gekürt werden.

Es war eine mutige Entscheidung, die nun hohe Wellen schlägt: Die 20-jährige Melisa Raouf aus dem Londoner Vorort Battersea hat komplett ungeschminkt das Finale der Miss-England-Wahl erreicht. In der fast hundertjährigen Geschichte des Schönheitswettbewerbs hatte es noch keine Frau gewagt, ohne Make-up anzutreten.

Raouf kam am Montag im Halbfinale des Wettbewerbs weiter, im Oktober wird sie im Finale um die Krone der Miss England kämpfen. «Es bedeutet mir sehr viel, denn ich habe das Gefühl, dass viele Frauen unterschiedlichen Alters Make-up tragen, weil sie sich dazu gedrängt fühlen», sagt die Politikstudentin zur Zeitung « The Independent ».

«Nicht gezwungen, das Gesicht zu verdecken»

Wenn man sich in seiner Haut wohl fühle, sollte man «nicht gezwungen werden, sein Gesicht mit Make-up zu verdecken», meint die Beauty-Queen. «Unsere Makel machen uns zu dem, was wir sind, und das ist es, was jeden Menschen einzigartig macht», fügte sie hinzu.