Streamingstarts September 2021 - Melissa McCarthy setzt sich für mehr weinende Männer ein

«The Starling»

Der Verlust hat sich zwischen Lily und ihren Ehemann Jack (Chris O’Dowd) gestellt. Jack behauptet, dass es ihm ausgezeichnet gehe. Kurz darauf begibt er sich in psychiatrische Behandlung.

Regisseur tauschte die Rollen

Zuhause will Lily durch Gartenarbeit der Trauer ausweichen, bis sie von einem Vogel attackiert wird: Sie kontaktiert den Tierarzt Larry (Kevin Kline), der ursprünglich als Psychiater arbeitete – und lernt dort mehr über sich als über den Vogel.



Regisseur Theodore Melfi hat die Rollen aus dem Skript getauscht, ursprünglich hätte Jack zu Hause bleiben und Lily sich in Therapie begeben sollen. «Es fühlte sich wie ein Klischee und nicht authentisch an, dass der Mann stark bleibt», sagt Melfi im Interview mit «Variety».