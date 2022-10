Razzia in jüdischem Ghetto: Meloni verurteilt «nazi-faschistische Wut» in Rom

In ihrer Partei gebe es «keinen Platz für Nostalgiker des Faschismus, für Rassismus und Antisemitismus», erklärte sie nun in einer Rede.

Die Chefin der ultrarechten Fratelli d’Italia (FDI) und mutmasslich künftige Ministerpräsidentin Italiens, Giorgia Meloni , hat anlässlich des 79. Jahrestages der Razzia im früheren jüdischen Ghetto von Rom die «nazi-faschistische Wut» von damals verurteilt. Der 16. Oktober 1943 sei für Rom und Italien «ein tragischer, dunkler und unauslöschlicher Tag», an dem «die niederträchtige und unmenschliche Deportation der römischen Juden durch die nazi-faschistische Wut» begonnen habe, erklärte Meloni am Sonntag in Rom.

Fast 8000 italienische Juden umgebracht

1938 hatte das faschistische Regime in Italien unter Diktator Benito Mussolini antijüdische Gesetze erlassen, am 16. Oktober 1943 verhafteten die Deutschen Hunderte Juden im Ghetto von Rom. Mehr als 1000 Männer, Frauen und Kinder wurden im Zuge der Aktion in Konzentrationslager deportiert. Nur wenige kehrten von dort zurück. Insgesamt starben fast 8000 italienische Juden in den Konzentrationslagern.