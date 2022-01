Instagram – Meme-Pages zoffen sich wegen geklautem Berset-Shirt-Design

Der Design-Klau löste auf Instagram einen regelrechten Shitstorm aus. Unter anderem weil die Meme-Page «dr.schwiz» behauptete, das Design selbst erstellt zu haben und es mit Hilfe des Skandalpolitikers Eric Weber bewirbt. «Als Werbeaktion dachten sie, es wäre eine gute Idee, einen rechtsextremen Politiker einzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt sollte allen klar sein, was für Personen hinter der Meme-Page stecken», schreiben die Betreiber von «chnöitöif im schissdräck» in einem Statement.

Shitstorm, Beef und gebrochene Abmachungen

Jedoch habe sich der Berner Insta-Kanal «chnöitöif im schissdräck» geweigert, das eingangs erwähnte Video zu löschen. So habe er die T-Shirts dennoch herausgegeben. Bislang seien 50 Stück verkauft worden, was einem Gewinn von 1150 Franken entspreche. Nach eigenen Angaben will er einen Teil davon an das Sozialwerk Pfarrer Sieber spenden. Die Administratoren des Insta-Kanals «chnöitöif im schissdräck» waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.