Meme-Sensation: Der wohl berühmteste Hund der Welt ist tot

In der Todesnachricht baten die Besitzer die Fans, nicht traurig zu sein, sondern sich an die Freude zu erinnern, die Cheems der Welt gebracht hat.

Cheems, der Hund, der viral ging und der Star vieler Memes war, ist gestorben. Das bestätigten seine Besitzer aus Hongkong am Samstag. Der zwölfjährige Hund, dessen richtiger Name Balltze war, gehörte zur Rasse Shiba Inu. Er kämpfte in den letzten Monaten gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs, der bei ihm diagnostiziert worden war.

«Balltze schlief am 18. August ein. Er ist am Freitagmorgen während seiner letzten Bauchspeicheldrüsenoperation eingeschlafen», heisst es in der Nachricht zu seinem Tod. «Ursprünglich wollten wir eine Chemotherapie oder eine andere mögliche Behandlung für ihn nach dieser Operation arrangieren, aber jetzt ist es zu spät», so die traurigen Besitzer weiter.