Erste Schweizer Meme-Awards«Memes werden oft unterschätzt»

«Wir wollen Memes in der Gesellschaft verankern, denn sie sind immerhin seit über einem Jahrzehnt ein wichtiger Bestandteil der Internetkultur. Ich finde es schön, dies mit einem Award zu würdigen – natürlich mit einem Augenzwinkern», erzählt Comedian Robin, dessen Meme-Account über 300’000 Follower hat.

Es handelt sich dabei um eine Instagram-Challenge, die bis Sonntag dauert. Ganze 32 Schweizer Meme-Accounts (siehe Bild) werden gegeneinander antreten. Wer gewinnt, erhält den Meme-Award sowie einen ganzen Ausstellungsraum im ersten europäischen Meme-Museum , das voraussichtlich nächstes Jahr in Zürich eröffnet werden soll.

Von Montag bis Sonntag finden die ersten Meme-Awards der Schweiz statt. Gehostet wird der Online-Event auf der über 300’000 Follower schweren Instagram-Page Schwiizchiste. 32 Schweizer Meme-Accounts werden während sieben Tagen in fünf Runden um den Award kämpfen.

So funktioniert das Ganze: In seiner Instagram-Story wird Host und Schwiizchiste-Gründer Robin Pickis (27) jeweils zwei Memes von zwei Accounts einander gegenüberstellen. Das Instagram-Publikum stimmt danach ab, welche Seite das bessere Meme kreiert hat und somit in die nächste Runde kommen soll.