Memorial Ride: Hunderte gedenken Gino Mäder

Rund 500 Personen nahmen am «Gino Mäder Memorial Ride» teil.

Rund 500 «Gümmeler» fuhren am Sonntag um den Zürichsee herum.

Knapp vier Monate ist es her, seit Gino Mäder bei der Tour de Suisse tödlich verunglückte. Der 26-Jährige kam in der Abfahrt vom Albula-Pass zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Unter strahlend blauem Himmel gedenkten am Sonntag mehrere Hundert Velofahrer dem Schweizer Radprofi.