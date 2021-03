So oder so: RTL muss die Shows nun kurzfristig komplett umorganisieren.

Die Abfuhr sei aus heiterem Himmel gekommen, heisst es. Und per Fax.

Noch ist es unvorstellbar: Nach knapp 20 Jahren sollen in diesem Jahr die «Deutschland sucht den Superstar»-Liveshows erstmals ohne Poptitan Dieter Bohlen (67) über die Bühne gehen. Der Chefjuror hat dem Sender eine Abfuhr erteilt – er habe «krankheitsbedingt kurzfristig» abgesagt, hiess es am Mittwoch in einer RTL-Mitteilung.