Jose Luis Mendilibar: FC Sevilla entlässt Trainer

Ex-Nati-Spieler Pajtim Kasami ist derzeit vereinslos. Zuletzt stand er in Griechenland bei Olympiakos Piräus unter Vertrag. Nun könnte es den 31-Jährigen nach Italien ziehen. So berichtet Sky-Reporter Gianluca Di Marzio, dass der Schweizer vor einem Transfer zu Sampdoria Genua stehen soll. Der Verein will unter Coach Andrea Pirlo in dieser Saison die Rückkehr in die Serie A schaffen. Sampdoria war in der letzten Saison abgestiegen. (nih)