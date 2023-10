14-Jähriger klaut Auto und durchbricht Strassensperren

1 / 4 Der jugendliche Fahrer durchbrach auf seiner Fahrt drei Strassensperren (Symbolbild). Tio/ 20 minuti Die rasante Flucht begann beim Autobahnanschluss Mendrisio … Google Maps … und führte über den Seedamm zum Kreisel von Melide. Von dort gings weiter … Google Maps

Darum gehts Ein 14-Jähriger stahl einem Verwandten das Auto und ging auf Strolchenfahrt.

Als ihn die Polizei kontrollieren wollte, gab er Gas und durchbrach auf der Flucht mehrere Strassensperren und verletzte einen Polizisten.

Dem Jugendlichen wird nun eine ganze Liste von Delikten zur Last gelegt.

Die Tessiner Jugendanwaltschaft und die Kantonspolizei haben einen schweren Zwischenfall im Verkehr gemeldet, der mit der Verhaftung eines 14 Jahre alten Jugendlichen aus dem Raum Lugano endete. Der Junge wurde wegen mehrerer schwerer Verkehrsdelikte verhaftet, die er am Steuer eines Wagens beging, den er einem Verwandten gestohlen hatte. Die Verhaftung, die am Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr erfolgte, war das Ergebnis einer von der Kantonspolizei koordinierten Aktion, an der auch Beamte der Stadtpolizei Mendrisio und der Polizei von Ceresio Sud beteiligt waren.

Der Teenager hatte zunächst bei einer ordentlichen Kontrolle der Kantonspolizei im Bereich der Anschlussstelle A2 in Mendrisio einer Aufforderung zum Anhalten nicht Folge geleistet: Stattdessen durchbrach er die Kontrolle und flüchtete durch die Strassen des Stadtzentrums. Anschliessend bretterte er mit hoher Geschwindigkeit auf der Kantonsstrasse in Richtung Lugano. In Melide angekommen, missachtete er erneut eine Warnung der Kantonspolizisten auf der Staudammbrücke, die zur Seite springen mussten, um nicht überfahren zu werden.

Polizisten verletzt und Streifenwagen gerammt

Schliesslich durchbrach der Jugendliche eine dritte Strassensperre, die am Kreisverkehr von Melide von Beamten der Polizei von Ceresio Sud errichtet worden war. Dabei rammte er einen Streifenwagen und verletzte einen Beamten, der Prellungen und Quetschungen erlitt. Danach raste er in Richtung Paradiso weiter. In der Gegend von Conca d'Oro konnte er bei einer weiteren Sperre von einer Patrouille der Kantonspolizei abgefangen und blockiert werden. Nachdem der Junge aus dem Auto ausgestiegen war, rollte dieses noch in einen Patrouillenwagen der Kantonspolizei, weil der Jugendliche den Wagen nicht mit der Handbremse gesichert hatte.

Der 14-Jährige wurde wegen eines schweren Verkehrsdelikts, Fahrens ohne Bewilligung, Gebrauchsdiebstahls, Behinderung der Amtsgewalt, Gefährdung des Lebens anderer und Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Die Ermittlungen werden durch das Jugendgericht koordiniert. Weitere Informationen werden nicht bekannt gegeben.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.