Kantonspolizei St. Gallen findet Indoor-Hanfanlage

Bei der Kantonspolizei ging die Meldung von einem 35-jährigen Mann ein, dass er in seinem Sofa einen Menschen vermutet, der zu ersticken drohte. Die Kantonspolizei fand bei der Kontrolle lediglich eine Indoor-Anlage mit 50 Cannabis-Pflanzen vor. Am 26. Dezember mussten im Kanton St. Gallen drei Personen festgenommen werden. Im Kanton kam es auch am zweiten Weihnachtstag zu mehreren Einsätzen.

Darum gehts Die Kantonspolizei St. Gallen wurde am zweiten Weihnachtstag gleich mehrere Male aufgeboten.

Mehrere Streits eskalierten und Einsätze wegen psychischen Auffälligkeiten waren auch darunter.

Drei Personen mussten festgenommen werden.

Trotz eines ruhigen Heiligabends musste die Kantonspolizei St. Gallen nach einem ereignisreichen 25. Dezember auch am 26. Dezember gleich mehrere Male ausrücken. Erneut musste zu Personen in psychischen Ausnahmezuständen ausgerückt werden. Wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte, meldete ein 35-jähriger Mann der Polizei, dass er in seinem Sofa einen Menschen vermute, welcher zu ersticken drohe.

«Die ausgerückte Polizeipatrouille konnte den psychisch auffälligen Mann in seiner Wohnung antreffen. Durch einen Arzt wurde eine fürsorgerische Unterbringung in eine Fachklinik verfügt», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Die Polizei nahm in der Wohnung des Mannes einen Marihuanageruch wahr, weshalb Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen eine Hausdurchsuchung veranlasste. Bei der Durchsuchung konnten rund 50 Marihuana-Pflanzen, eine komplette Indoor-Anlage mit diversem Zubehör und über 2000 Franken Bargeld sichergestellt werden. Es folgen nun weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen.

Frau (21) versuchte, Dienstwaffe eines Polizisten zu nehmen

Ein weiterer Einsatz ergab sich, weil eine 21-jährige Frau laut der Polizei einen «Fake-Instagram-Account» erstellt hatte und eine weitere Frau damit mutmasslich bedrohte sowie beschimpfte. Als den ausgerückten Polizistinnen und Polizisten die Wohnungstüre geöffnet wurde und sie den Grund ihres Erscheinens erklärten, reagierte die Frau hysterisch. Sie schrie und verkündete, dass sie unter keinen Umständen mit der Polizei mitkommen werde. Mehrmals versucht sie auch, die Dienstwaffe eines Polizisten zu ergreifen.

«Die junge Frau wehrte sich heftig und schlug mit Händen und Füssen um sich. Auch verschiedene Familienangehörige mischten sich aktiv in die polizeiliche Handlung ein und versuchten diese zu verhindern», schreibt die Kantonspolizei in ihrem Communiqué weiter. Die Frau wurde dennoch festgenommen.

Polizei wegen spätem Zügeln verständigt

Ein 46-jähriger Mann hat den Abend des Stephanstags als Einzugstermin in seine neue Wohnung in Mels gewählt. Die neuen Nachbarn fanden es um 22.08 Uhr aber zu laut und eine Polizeipatrouille musste die Zügelaktion des Mannes für beendet erklären. «Der 46-Jährige zeigte sich einsichtig und beendete seine Arbeiten zugunsten einer künftig guten Nachbarschaft», so die Kantonspolizei weiter.

Einbruch in offenes Auto

In der Nacht auf Dienstag, gegen 03.15 Uhr, ging bei der kantonalen Notrufzentrale eine Meldung über zwei unbekannte Personen ein, die sich an einem unverschlossenen Auto in der Nähe eines Wohnhauses in Lenggenwil zu schaffen machten. Eine Bewohnerin des Hauses bemerkte die beiden Personen und machte laut auf sich aufmerksam, worauf die Täter die Flucht ergriffen. Noch in derselben Nacht konnte die Polizei zwei Männer anhalten, die auf die Beschreibung der unbekannten Personen passten.

Bei den beiden 20-Jährigen konnten mehrere Bankkarten, eine ID sowie mehrere Mobiltelefone sichergestellt werden. Die Polizei geht davon aus, dass diese aus weiteren Delikten stammen. Die beiden Männer wurden daraufhin festgenommen. Die Ermittlungen dazu wurden durch die Kantonspolizei St. Gallen aufgenommen.

