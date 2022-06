Thun BE: «Menschen aus der ganzen Schweiz wollen die Erdbeeren kaufen»

Die Organisation, die gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln kämpft, konnte bereits über 250 Kilogramm in zwei Tagen verkaufen.

Landwirt Bruno Spycher aus Hasle bei Burgdorf blieb auf einem Drittel seiner Erdbeeren-Ernte sitzen , da sie nicht den Normen des Detailhandels entsprachen. Spycher erhielt jedoch Unterstützung von der Anti Food-Waste Organisation Frischer Fritz aus Thun, die ihm die Beeren abkaufte. In den nächsten Wochen wird die Organisation dem Landwirt knapp eine halbe Tonne Früchte abnehmen. «Es sind bereits sehr viele bei uns vorbeigekommen und haben Erdbeeren geholt. Einige warten sogar noch auf ihre Erdbeeren», meint Frischer-Fritz-Chefin Sandra Kissling auf Anfrage von 20 Minuten.

Die Organisation, die gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln kämpft, konnte bereits über 250 Kilogramm in zwei Tagen verkaufen. «Menschen aus der ganzen Schweiz wollen die Erdbeeren kaufen. Wir haben sogar Anfragen für den Versand der Früchte bekommen», sagt Kissling. Dies sei aber nicht möglich und abgesehen davon nicht im Interesse der Organisation. «Wir hoffen auch nicht, dass jemand beispielsweise von Zürich extra für die Erdbeeren mit dem Auto zu uns fährt. Das wäre ökologisch nicht das, was wir erreichen möchten», erklärt die Frischer-Fritz-Chefin.

«Sollte um Geschmack gehen, nicht um Form»

Dass die Rettungsaktion so gut laufe, freue Kissling, doch: «Auf der anderen Seite bin ich verärgert, dass es nicht einfach normal ist, dass man auch Erdbeeren isst, die nicht den Standards des Detailhändlers entsprechen.» So sollte laut Kissling hauptsächlich der Geschmack der Erdbeeren wichtig sein und nicht die Form. «Die Erdbeeren, die wir erhalten, unterscheiden sich nur in der Form von denen im Detailhandel», erklärt die Chefin.