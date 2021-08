Flucht von CNN-Reporterin - «Menschen brachen während des Flugs vor Erschöpfung zusammen»

Clarissa Ward liess sich während ihrer Berichterstattung nicht einschüchtern. 20 Minuten / Twitter

Darum gehts Clarissa Ward berichtete auch dann noch live aus Kabul, als Taliban-Kämpfer mit gezückter Waffe auf ihre TV-Crew losstürmten.

Nun hat sich aber auch die Kriegsreporterin in Sicherheit gebracht.

Die Reise nach Hause war für sie emotional.

US-Kriegsreporterin Clarissa Ward berichtete für CNN live aus Afghanistan – selbst dann noch, als die Taliban die Stadt längst eingenommen hatten. Zuletzt musste sie komplett verhüllt im Tschador vor die Kamera treten. Die 41-jährige Chefkorrespondentin von CNN geriet in einige brenzlige Situationen. In einem Videoausschnitt aus einer Liveschalte, der auf Twitter kursierte, ist zu sehen, wie aufgebrachte Taliban auf Ward zustürmen – mit gezückter und geladener Waffe. Mit 300 afghanischen Geflüchteten konnte sie schliesslich Afghanistan in einem Rettungsflugzeug verlassen. Nun schildert sie in einer Live-Schalte auf CNN ihre emotionale Flucht.

«Als es losging, war es mitten in der Nacht», sagt Ward. «Als wir über den Flugplatz gingen, bliess uns von verschiedenen Motoren von überall heisse Luft entgegen, es war auch wahnsinnig laut. Hunderte von uns wurden in ein grosses Flugzeug gestopft», erzählt sie in der Sendung. «Wir waren wie Sardinen zusammengepfercht. Zuerst standen alle und haben sich dann zur gleichen Zeit hingesetzt», so Ward.

«Im Flugzeug waren viele Passagiere total verängstigt. Sie wussten nicht, wo ihre Familie ist und sie fragten, wohin der Flug geht. Einige Menschen brachen während des Flugs vor Erschöpfung zusammen.»

Bei der Landung in Doha, der Hauptstadt von Katar, habe sie einen Covid-Test machen müssen. «Das war merkwürdig, wir waren in Afghanistan so weit weg von der Realität», so die Chefreporterin. Die katarischen Behörden hätten nicht mit Tausenden von Flüchtlingen gerechnet, die bisher ins Land kamen. «Weil der Flughafen in Katar überfordert mit der Situation ist, stehen die Flugzeuge manchmal stundenlang auf der Piste, ohne dass die Passagiere aussteigen könnten, doch alle tun, was sie können.»

Zuhause sei Ward überglücklich gewesen, ihre Familie in die Arme zu schliessen, doch es würden sie auch Schuldgefühle plagen. «Ich bin auch traurig und frage mich, warum konnte ich das Land verlassen und andere nicht? Was passiert mit dem Rest?»

Die Scharia Die Bedeutung des Begriffs Scharia hängt von dessen Auslegung ab. Prinzipiell bedeutet der Begriff Weg oder Weg zur Quelle, also zur göttlichen Wahrheit, inklusive der Riten, Überzeugungen und Normen. Die Interpretation des Begriffs ändert sich je nach Zeit, Ort und Gesellschaft. Die üblicherweise transportierte Bedeutung einer gewalttätigen, diskriminierenden Scharia entspricht nicht der Realität der Schweizer Muslime, ebenso wenig tut dies die von den Taliban propagierte Sichtweise. Einige Punkte, wie die Scharia bei den Taliban interpretiert wird: Diebe werden öffentlich ausgepeitscht oder durch Amputationen bestraft.

Ohne Burka und ohne einen männlichen Blutsverwandten ist es Frauen untersagt, vor die Tür zu gehen.

Frauen sollen in der Öffentlichkeit nicht sprechen. Kein Fremder soll die Stimme einer Frau hören.

Sollten Schwule beim Geschlechtsverkehr erwischt werden, werden sie gesteinigt oder von einer Mauer – die auf sie fallen gelassen wird – zerquetscht.

Frauen zu fotografieren oder zu filmen, ist untersagt. Ebenso ist es verboten, weibliche Personen zur Schau zu stellen – wie etwa auf Magazinen oder Plakaten.

Frauen ist es nicht gestattet, sich auf der Terrasse oder dem Balkon ihrer Wohnungen und Häuser aufzuhalten.

Unverheiratet Unzucht zu betreiben, wird mit Peitschenhieben bestraft.

Der Konsum von berauschenden Substanzen – zum Beispiel Alkohol – wird mit Schlägen geahndet.

