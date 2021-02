Die Situation in der ostchinesischen Kleinstadt Tonghua ist prekär. Die Stadt wurde wegen des Coronavirus komplett abgeriegelt. Am Montag begannen Gesundheitsbehörden mit der dritten Runde der obligatorischen Massentests. Die Stadt gehört in China zu den Orten, wo die grössten Virusausbrüche stattgefunden haben, am Dienstag wurden 202 Fälle verzeichnet, wie die «Financial Times» schreibt.