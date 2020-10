Maskenpflicht in Berner Bahnhöfen«Menschen fallen sich in die Arme, als ob nichts wäre»

Als erster Kanton der Schweiz führt Bern ab Montag eine Maskenpflicht auch an Bahnhöfen ein. Gundekar Giebel von der bernischen Gesundheitsdirektion erklärt, warum das nötig ist.

Bern ist der erste Kanton, der die Maskenpflicht auch in Bahnhöfen einführt.

Die Pendlerströme seien ein epidemiologisches Risiko, erklärt der Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion.

Daneben habe die Massnahme auch einen psychologischen Faktor, denn die Menschen seien nachlässig geworden.

Infolge steigender Fallzahlen verschärft der Kanton Bern seine Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Ab dem kommenden Montag gilt in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen die Maskenpflicht. Auffallend: Auch in Bahnhöfen inklusive Perrons und Unterführungen müssen Mund und Nase künftig bedeckt gehalten werden. Das gabs bisher in keinem anderen Kanton.

Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion, begründet die Massnahme mit den dichten Menschenansammlungen während der Stosszeiten. Im Bahnhof Bern sei die Situation besonders prekär, herrsche dort doch zu praktisch jeder Tageszeit grosser Auflauf.

Psychologischer Faktor

Giebel weist auf die Menschentrauben hin, die sich vor den Zugtüren bilden; auf all die Leute, die sich frühmorgens und abends begrüssen und verabschieden. «Sie fallen sich zum Teil in die Arme, als ob nichts wäre.» In Anbetracht zunehmender Ansteckungen gelte es, solch gefährliche Übertragungssituationen zu entschärfen.

Der Sprecher räumt ein, dass die Maskenpflicht auf Perrons und in Unterführungen nicht nur epidemiologische, sondern auch psychologische Gründe habe. «Die Leute lassen nach, halten die Distanzregeln nicht mehr ein», stellt er fest. Insofern sei die Massnahme auch ein Appell an alle Pendler: Helft mit, das Virus einzudämmen!