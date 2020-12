Menschen fliehen aus London : «Die Corona-Mutation ist ausser Kontrolle»

Deutlich ansteckender, schnell um sich greifend: Wegen einer Corona-Mutation gilt in London nun wieder eine weitreichende Ausgangssperre. Bürgermeister Khan äussert zwar Verständnis, übt aber doch deutliche Kritik.

Volle Wartehallen an der Paddington Station in London am Samstag.

Besorgt blicken Wissenschaftler und Politiker auf eine neue Variante des Coronavirus, die sich derzeit rasch im Südosten Englands ausbreitet. Das Land stehe vor einer enormen Herausforderung, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntag dem Sender Sky News. «Sie ist ausser Kontrolle, und wir müssen sie wieder unter Kontrolle bekommen», ergänzte Hancock am Sonntag gegenüber der BBC.

Um das Virus einzudämmen, gilt seit Sonntag in der Hauptstadt London und weiten Teilen Südostenglands ein harter Shutdown mit Ausgangssperren, auch über die Weihnachtstage. Mehr als 16 Millionen Menschen sind betroffen. Hancock schloss nicht aus, dass die schärferen Massnahmen «in den kommenden Monaten» in Kraft blieben.

«Werden Mitgliedstaaten und Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten»

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) twitterte in der Nacht zum Sonntag, sie stehe mit Grossbritannien in engem Kontakt. Die britischen Behörden würden weiter Informationen und Ergebnisse ihrer Analysen und Studien teilen. «Wir werden die Mitgliedstaaten und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr über die Merkmale dieser Virus-Variante und deren Auswirkungen erfahren.» Die WHO riet, weiter alle Schutzmassnahmen zu ergreifen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die Niederlande reagierten bereits und untersagten alle Flüge nach und aus Grossbritannien. Auch aus Kreisen des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin heisst es: Einschränkungen der Flüge aus Grossbritannien und auch aus Südafrika, wo eine neue Coronavirus-Variante kursiert, seien «eine ernsthafte Option.»