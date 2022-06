Ukrainekrieg: Menschen geben vor, Ukrainer zu sein – «Schmarotzer nutzen die Gutmütigkeit aus»  

Doch manche Unbeteiligten probieren, die Solidarität auszunutzen. So berichtet eine Leserreporterin von einer Person, die sich als Ukrainerin ausgab, um Katzenfutter gratis zu erhalten.

Die Solidarität mit ukrainischen Geflüchteten und die Anzahl an Angeboten für ukrainische Geflüchtete ist gross.

Mit nur einem Koffer, den Kleidern am Leib und ihrem Haustier treten viele Ukrainerinnen und Ukrainer die Flucht ins Ausland an. Nach der Ankunft organisieren sich manche deshalb Artikel wie Kleidung, Hygieneartikel oder Tierfutter. Dabei stossen sie hierzulande auf Solidarität und erhalten vieles gratis oder vergünstigt.

Perfekte Deutschkenntnisse verunsichern Verkäufer

Doch für Personen, die ihre Artikel zum Teil sogar gratis anbieten, ist es mittlerweile schwierig geworden, Anfragen von ukrainischen Geflüchteten von Fakes zu unterscheiden. So erzählt Leserreporterin A.D.*: «Perfektes Deutsch, korrekte Kommasetzung, astreine Grammatik, selbst die Gross- und Kleinschreibung waren perfekt. Gleichzeitig sagte sie, sie spreche kein Deutsch.» Schon beim ersten Mail einer Interessentin sei A.D.* daher misstrauisch geworden. Sie hatte auf der Plattform einer Stiftung Katzenfutter kostenlos angeboten – für ukrainische Geflüchtete.

Die Leserreporterin M.A.* ist ebenso überzeugt, von einer Fake-Ukrainerin kontaktiert worden zu sein. Auf der Verkaufsplattform Tutti habe eine Frau sie wegen eines Veloschlosses angeschrieben, die vorgab, mit ihren Kindern geflüchtet zu sein. Sie habe das Schloss kostenlos bekommen wollen. «Mich hat stutzig gemacht, dass die Frau mir in fehlerfreiem Deutsch schrieb und als Geflüchtete ausgerechnet ein Veloschloss kaufen wollte», sagt M.A.*. So habe sie auch Kleidungsstücke, ein Lehrbuch für Schweizerdeutsch, Geschirr oder Möbel verkauft – Sachen, die Geflüchtete nach der Flucht eher brauchen dürften als Veloschlösser, so M.A*.