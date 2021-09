Geuensee LU - Menschen geraten bei Tankstelle aneinander - eine Person stirbt

Bei einer Tankstelle in Geuensee kam am Abend des 25. September 2021 eine Person ums Leben.

Was Auslöser für den Vorfall war und was genau passierte, ist zur Zeit noch unklar.

In Geuensee im Kanton Luzern kam am Samstagabend bei einer Tankstelle eine Person ums Leben . Ein News-Scout berichtet, es sei eine Messerstecherei gewesen. «Ich war Zuhause und wollte eigentlich noch weg. Ich habe gesehen, wie eine Person mit einer Decke zugedeckt war. Danach stellte die Polizei ein weisses Zelt auf», so der News-Scout. Eine Angestellte der Tankstelle habe geweint und ihm gesagt: «Es war noch hell, wie kann man sowas machen», erzählt er weiter.

Mehrere Verletzte

Eine Gruppierung von mehreren Personen sei aneinander geraten, so ein Sprecher der Polizei. Wie viele Personen daran beteiligt waren und was der Auslöser für die Auseinandersetzung war, ist noch Gegenstand der Ermittlung. Neben der verstorbenen Person gab es mehrere Verletzte. Wie der Mediensprecher weiter mitteilte, haben sich verletzte Personen teils an einem anderen Ort auf dem Polizeiposten gemeldet. Es muss erst ermittelt werden, in welchem Zusammenhang die Personen zueinander stehen.