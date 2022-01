Gummi-Flaute – Menschen haben in der Pandemie weniger Sex mit Kondom

Der weltgrösste Kondom-Produzent Karex mit Sitz in Malaysia verzeichnete über die vergangenen zwei Jahre hinweg einen Rückgang der Nachfrage um 40 Prozent, wie Firmen-Chef Goh Miah Kiat laut der «Süddeutsche Zeitung» in einem Interview mit der japanischen Zeitung «Nikkei» sagte.

Geschlossene Hotels

Ein Grund für den Rückgang ist, dass es in dieser Zeit für viele Menschen auf der Suche nach Sex schwierig war, einen intimen Rückzugsort zu finden. Hotels und Pensionen waren etwa teils geschlossen. Laut dem Karex-Chef ziehen sich gerade in dichtbevölkerten Regionen der Welt viele Menschen für Sex gerne ins Hotel zurück.

In Zeiten von Corona haben die Menschen weniger Lust auf Intimitäten. Die «Süddeutsche Zeitung» verweist auf Umfragen aus mehreren Ländern. Laut einer Studie aus Indonesien könnte die Lustlosigkeit an «Depressionssymptomen, Angst, Reizbarkeit, Langeweile, Verwirrung und dem Gefühl der Isolation» liegen. Auch «Stressfaktoren wie Arbeitsplatzverlust» würde die Lustlosigkeit begünstigen.

Karex setzt wegen des Nachfrage-Einbruchs nun gar auf ein neues Standbein. Demnächst eröffnet der Hersteller eine Fabrik für Einweghandschuhe. Diese seien in der Pandemie sehr gefragt, so Goh. Allerdings wachse der Kondombedarf wieder aufgrund der weltweiten Corona-Lockerungen.

Der Kondom-Hersteller stellt jeden fünften Gummi der Welt her. In normalen Zeiten sind das mehr als fünf Milliarden pro Jahr. Karex verkauft Kondome in 140 Ländern und an andere Marken wie Durex, Carex und One.