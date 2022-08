Oslo : Menschen hielten nicht Abstand – Walross Freya wurde eingeschläfert

Die grosse Aufmerksamkeit für das Walross-Weibchen Freya in Norwegen ist ihm nun zum Verhängnis geworden. Aus Sicherheitsgründen wurde das Tier eingeschläfert.

Aus Sicherheitsgründen wurde das Tier am Sonntagmorgen eingeschläfert.

Walross Freya ist tot. Die norwegischen Behörden teilten am Sonntag mit, sie hätten das Tier eingeschläfert, das zu einer Attraktion im Oslofjord geworden war. Das Walross habe eine Gefahr für Menschen dargestellt, hiess es zur Begründung.

Das rund 600 Kilogramm schwere Weibchen, von der Öffentlichkeit liebevoll Freya genannt, lockte die Massen an, obwohl die Behörden davor warnten, dem Raubtier zu nahe zu kommen oder gar mit ihm für Fotos zu posieren. Freya kletterte immer wieder auf kleine Boote und richtete dabei auch einige Schäden an. Allerdings sind Walrosse geschützt, die Behörden erklärten daher im Juli, sie hofften, dass Freya von sich aus das Interesse am Oslofjord verlieren werde. Ein Einschläfern sei nur das letzte Mittel.