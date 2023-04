Kanton Aargau: Jagdpräsident fordert Wald-Polizei

Dass sich Menschen nicht an bestehende Regeln halten, zeigt sich zum Beispiel am Wildtier-Korridor in Brugg. (Symbolbild)

Wildtierunterführung wird von Menschen genutzt

Regeln, um den Wald und dessen Bewohner vor menschlichen Eingriffen zu schützen, gibt es genug. Laut Klötis Aussagen, aber auch den Aufzeichnungen der Überwachungskameras an besonders sensiblen Stellen im Wald, halten sich viele Menschen nicht an die Verbote. So gibt es beispielsweise eine Wildtierunterführung zwischen Brugg und Bad Schinzach, durch die Rehe, Füchse und andere Wildtiere die bestehende Bahntrasse unterqueren können. Dort sind Überwachungskameras installiert, um zu dokumentieren, wie viele und welche Tiere die Unterführung nutzen. Die Aufnahmen zeigen aber, dass vor allem Menschen hindurchgehen oder auch fahren. Laut des Leiters des Projekts, Bruno Schelbert, reicht aber genau das schon aus, damit die Tiere den Korridor nicht nutzen, denn sie riechen Menschen schon von weitem.

Aufklärung ist gut, Kontrolle und Büssen ist besser

Laut Klöti ist das nur eines von vielen Beispielen, an dem sich zeigt, dass Regeln zwar in der Theorie gut sind, sie aber in der Praxis nichts bringen, wenn niemand sie kontrolliert. Der Jagdpräsident ist sich sicher: In Zukunft geht es nicht ohne Polizei im Wald. Ranger, Forstverantwortliche und Aufseher seien zwar im Wald unterwegs, hätten aber keine Sanktionsbefugnisse. Daher spricht er sich für eine kleine Gruppe an qualifiziertem Personal aus, die an besonders kritischen Punkten im Wald patrouilliere. Wichtig sei aber, dass diese Personen einerseits polizeiliche Kompetenzen hätten, auf der anderen Seite aber auch Fachwissen zum Thema Wald mitbrächten, nachweisbar zum Beispiel durch eine Jagd- oder Rangerausbildung.