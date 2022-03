Bericht des Roten Kreuzes : Menschen in Mariupol kämpfen um Lebensmittel und plündern Apotheken

Die humanitäre Lage in der Stadt Mariupol wird immer ernster und verzweifelter. In der seit Tagen belagerten ukrainischen Hafenstadt spielen sich angesichts der katastrophalen Versorgungslage mittlerweile dramatische Szenen ab. «Die Leute haben angefangen, um Lebensmittel zu kämpfen», sagte ein Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft. «Alle Geschäfte und Apotheken wurden vor vier oder fünf Tagen geplündert.»