Studie des Kantonsspitals St. Gallen : Menschen mit Blutgruppe 0 stecken sich seltener mit Covid-19 an

Die Blutgruppe hat einen messbaren Effekt auf das Risiko, mit Corona infiziert zu werden. Eine Studie aus St. Gallen bestätigt eine These, die bereits im Frühjahr aufgekommen war.

«Personen mit Blutgruppe 0 haben ein nur rund halb so grosses Risiko, sich mit SARS-Cov-2 anzustecken.» Das sagt Infektiologe Philipp Kohler in der SRF-Sendung «Puls». Eine Studie des Kantonsspitals St. Gallen bestätigt eine These, die bereits im Frühling aufgekommen ist, wonach die Blutgruppe Einfluss auf die Anfälligkeit hat, an Covid-19 zu erkranken.