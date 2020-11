Anschlag in Wien«Menschen rannten in alle Richtungen davon und schrien»

In Wien sind am Montagabend Schüsse gefallen.

In Wien hat es am Montagabend eine Schiesserei mit mehreren Verletzten gegeben. Einzelheiten und Hintergrund waren zunächst unklar. Medienberichten zufolge sind bis zu sieben Menschen tot.

Ein weiterer Augenzeuge berichtete von einem lauten Knall. «Ich drehe mich um, rennen extrem viele Menschen in alle Richtungen davon und schreien. Dann noch ein Knall, die Kinder in der Strassenbahn fangen an zu Schreien, wir legen uns am Boden; dann war Gott sei Dank schon überall Polizei.»