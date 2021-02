Katastrophe in Texas : Menschen sterben in Eiseskälte und Senator Ted Cruz jettet in die Wärme

Schneesturm in Texas, Millionen sind ohne Strom und der republikanische Senator Ted Cruz reist ins Ferienparadies Cancun in Mexiko. Nun hagelt es Kritik und Rücktrittsforderungen. Und Cruz ist eilends auf dem Rückweg.

Darum gehts Seit Tagen leidet der US-Bundesstaat Texas unter einer Kältewelle.

Bisher starben mindestens 24 Personen, Millionen sind weiterhin ohne Strom und Heizung.

Mitten in der Krise flog der republikanische Senator Ted Cruz nach Mexiko in die Ferien.

Er habe ein guter Vater sein wollen, sagt der Trump-Unterstützer.

Aufgrund der heftigen Kritik ist er allerdings schon wieder auf dem Heimweg.

Ganz Texas bibbert, und Ted Cruz fliegt ins warme Cancún: Mit einer Reise in den berühmten mexikanischen Badeort inmitten einer tödlichen Kältewelle in seinem Heimatstaat hat der republikanische Senator für Empörung gesorgt. Wie US-Medien am Donnerstag berichteten, flog der Parlamentarier und wichtige Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump bereits am Mittwoch mit seiner Familie nach Mexiko. Cruz beteuerte später, er habe nur «ein guter Vater» sein wollen.

In den sozialen Netzwerken zirkulierten Fotos, die Cruz am Flughafen der texanischen Millionenmetropole Houston und in einem Flugzeug zeigen. Für den 50-Jährigen hagelte es schnell Kritik und Spott, denn Texas durchlebt derzeit wegen eines heftigen Wintereinbruchs eine schwere Krise. Zwischenzeitlich waren Millionen Texaner ohne Strom, mindestens 24 Menschen kamen ums Leben.

Ted Cruz zum Rücktritt aufgerufen

Die Demokraten in Texas riefen den Senator zum Rücktritt auf. Cruz hätte sich um die Menschen seines Bundesstaates kümmern müssen, anstatt nach Cancún zu fliegen. In den sozialen Netzwerken verulkten Nutzer Cruz, den Trump einst als «Lyin› Ted» (lügenden Ted) bezeichnet hatte, als «Flyin› Ted» (fliegenden Ted).

Als Senator hat Cruz zwar keine direkte Rolle im Krisenmanagement in seinem Heimatstaat. Die Reise ins sonnige Cancún, wo am Donnerstag Temperaturen von knapp 30 Grad herrschten, ist aber ohne jeden Zweifel politisch ungeschickt. Zumal Cruz die Texaner diese Woche selbst aufgefordert hatte, während des Wintereinbruchs «einfach zu Hause» zu bleiben.

«Wollte ein guter Vater sein»

Nachdem es am Donnerstag zunächst stundenlang keine Reaktion des Senators gab, beteuerte er schliesslich in einer Stellungnahme, nur für seine Familie nach Cancún geflogen zu sein. «Weil der Schulunterricht für diese Woche gestrichen wurde, wollten unsere Mädchen mit Freunden verreisen», schrieb der Senator über seine Töchter.

«Weil ich ein guter Vater sein wollte, bin ich gestern Abend mit ihnen geflogen und fliege heute Nachmittag zurück.» Er und seine Mitarbeiter stünden in «ständigem» Kontakt mit texanischen Offiziellen, erklärte der Senator weiter. Mittlerweile soll er wieder auf dem Weg zurück nach Texas sein.

Cruz ist einer der prominentesten Senatoren der Republikaner und gilt als potenzieller Präsidentschaftsbewerber 2024. Er war in den vergangenen Monaten einer der wichtigsten Unterstützer Trumps, als dieser sich mit völlig unbegründeten Wahlbetrugsvorwürfen gegen seine Abwahl stemmte. Das war nicht ohne Ironie: 2016 hatte sich Cruz selbst um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner beworben – und war dabei regelmässig heftig mit Trump aneinandergeraten.