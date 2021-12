Ex-US-Präsident Donald Trump – «Menschen sterben nicht, wenn sie geimpft sind»

Viel Eigenlob

Nun folgen in einem zweiten Interview neue Aussagen des ehemaligen US-Präsidenten. Dieses gab er Candace Owens, sie gilt als rechtskonservative Aktivistin und politische Kommentatorin. In diesem sagte er, dass er die Corona-Impfung als «eine der grössten Errungenschaften der Menschheit» halte. «Dank mir hatten wir in weniger als neun Monaten drei Impfstoffe. Diese wären innerhalb von fünf bis zwölf Jahren zu erwarten gewesen », so Trump weiter.