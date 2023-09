Prostitution: Mann soll Frauen aus Südamerika ausgebeutet haben

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich im Januar 2022 den mutmasslichen Organisator eines in der Schweiz agierenden Prostitutionsnetzwerks identifiziert und festgenommen sowie in den Kantonen Zürich und Aargau Hausdurchsuchungen durchgeführt. Das teilt die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich am Mittwoch mit.



Der Beschuldigte, ursprünglich aus Südamerika stammende 32-jährige Spanier, stehe im Verdacht, rund zwei Dutzend Frauen gezielt aus Südamerika angeworben zu haben, für die er in den Kantonen Zürich und Aargau Unterkünfte organisiert und sie mehrheitlich ohne entsprechende Bewilligung als Prostituierte in seinem Escort-Betrieb arbeiten gelassen habe.