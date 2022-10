Schweiz: Menschenhandel nimmt massiv zu – und trifft vor allem Frauen aus Afrika

1 / 5 Mehr als zwei Drittel der Betroffenen von Menschenhandel werden sexuell ausgebeutet. (Symbolbild) IMAGO/IP3press Oft wünschen sich die Opfer ein besseres Leben im Ausland und verlassen freiwillig ihre Heimat. imago images/Tinnakorn Doro Winkler von der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ): «In den letzten Jahren wurden mehr und mehr Menschen ausgenutzt, die sich in einer wirtschaftlich prekären Situation befinden.» Screenshot SRF

Darum gehts Mehr als 80 Prozent der Opfer von Menschenhandel in der Schweiz sind Frauen.

Die meisten werden in der Gastronomie oder dem Baugewerbe ausgenutzt.

Innerhalb der letzten drei Jahre beträgt die Zunahme von Menschenhandel etwa 50 Prozent.

Im letzten Jahr wurden in der Schweiz 207 neue Opfer von Menschenhandel registriert, wie aus Berichten von Opferschutzorganisationen hervorgeht. Gesamthaft wurden rund 500 Menschen betreut, wie SRF schreibt. Das letzte Mal wurde diese Statistik 2019 erfasst. Im Vergleich zu vor drei Jahren ist das eine Zunahme von etwa 50 Prozent.

Doro Winkler, Expertin für Menschenhandel, sagt gegenüber SRF, dass diese Zunahme vom starken Anstieg der Armut in den Herkunftsländern herrühre. Sie berät unter anderem Betroffene, aber auch Behörden. Winkler ist Mitglied einer Expertengruppe des Europarates und arbeitet für die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ). «In den letzten Jahren wurden mehr und mehr Menschen ausgenutzt, die sich in einer wirtschaftlich prekären Situation befinden», so die Expertin. Die Corona-Pandemie habe diese Situation noch verschlimmert.

Zwei Drittel der Betroffenen werden sexuell ausgebeutet

«Die Migrationsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt, das macht das Risiko des Menschenhandels noch grösser», so Winkler. Der Wunsch, das eigene Leben oder das der Familie zu verbessern, stehe meistens am Ursprung von Menschenhandel. Dies sei mitunter ein Grund, die Heimat aus eigenem Antrieb zu verlassen und sich im Ausland ein besseres Leben zu erhoffen. «Sie erhalten dann ein Jobangebot in der Schweiz, kommen hierher und finden sich hier dann in einer Situation wieder, die ganz anders ist als versprochen», sagt Winkler weiter.

Die Betroffenen kommen aus der ganzen Welt, aus insgesamt 55 verschiedenen Nationen. Die meisten aus afrikanischen Ländern. Laut der Plattform Traite werden zwei Drittel von ihnen sexuell ausgebeutet, andere zu kriminellen Handlungen angestiftet. Wie aus dem Bericht der schweizweiten Opferzahlen 2021 hervorgeht, sind über 80 Prozent der Betroffenen von Menschenhandel Frauen.

Ausgebeutet werden die Opfer meistens in Haushalten, in der Gastronomie oder im Baugewerbe. Winkler sagt dazu: «Der Zugang zu Beratung ist wichtig. Daher fordern wir auch, dass die Schweiz sicherstellt, dass in allen Kantonen spezialisierte Strukturen mit einer angemessenen Finanzierung etabliert sind.» Nur wenn Opferschutzorganisationen und Behörden zusammenarbeiteten, könne man dem Menschenhandel entgegenwirken, so Winkler.