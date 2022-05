Kanton Bern: Menschenhandel und Förderung der Prostitution – fünf Personen angehalten

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben am Dienstag in einem umfangreichen Fall von Menschenhandel und Förderung der Prostitution eine grossangelegte Aktion durchgeführt.

Im Kanton Bern sowie in weiteren Kantonen wurde am Dienstag eine Aktion aufgrund von Verdachtshinweisen auf Menschenhandel und Förderung der Prostitution durchgeführt, wie es in der Medienmitteilung der Kapo Bern heisst. Die Kapo Bern nahm unter der Leitung der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben umfangreiche Ermittlungen auf. Im Verlaufe des Verfahrens zeigte sich, dass sich das Netzwerk über den Kanton Bern hinaus in verschiedene Kantone erstreckt.