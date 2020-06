vor 1h

Wattwil SG

Menschenleben kostet Unfallfahrer 20’000 Franken

Ein damals 36-jähriger Lenker hat im Mai 2019 einen Fussgänger angefahren. Dieser starb in der Folge an seinen Verletzungen. Nun wurde der Unfallfahrer per Strafbefehl verurteilt.

von Tabea Waser

1 / 6 Am Donnerstagmorgen (23.5.2019), kurz vor 6.30 Uhr, hat auf der Rickenstrasse in Wattwil ein damals 36-jähriger Mann mit seinem Auto einen 39-jährigen Fussgänger angefahren. Kapo SG Der 39-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Kapo SG Später im Spital erlag er seinen Verletzungen. Kapo SG

Darum gehts Am 23.5.2019 hat ein Lenker (36) in Wattwil SG einen Fussgänger (39) angefahren.

Der 39-Jährige wurde schwer verletzt und ins Spital geflogen.

Später verstarb das Opfer im Spital.

Nun wurde der Lenker per Strafbefehl verurteilt.

Er muss fast 20’000 Franken bezahlen. Der Grossteil davon sind Verfahrenskosten.

Der Unfall ereignete sich am 23. Mai 2019 morgens kurz vor 6.30 Uhr auf der Rickenstrasse in Wattwil SG. Ein damals 36-Jähriger fuhr mit seinem Auto von Ebnat-Kappel in Richtung Ricken. Nachdem er von der Bleikenstrasse in die Rickenstrasse einbog, übersah er kurze Zeit später auf der Rickenstrasse einen 39-jährigen Fussgänger, der die Strasse überquerte. In der Folge erfasste ihn das Auto frontal. Der Fussgänger stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei St. Gallen damals in einer Mitteilung schrieb. Das Opfer wurde vor Ort durch die Rettung medizinisch erstversorgt und anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen.

Rund einen Monat später teilte die Polizei mit, dass der Mann, ein in der Region wohnhafter Schweizer, nun leider im Spital verstorben ist.

Bedingte Geldstrafe, hohe Verfahrenskosten

Wie die «Linth-Zeitung» am Mittwoch schreibt, wurde der Unfallfahrer mittlerweile per Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen und verurteilt. Im Strafbefehl heisst es, dass der Lenker mit maximal 48 km/h unterwegs war. Das Opfer ging mit einem Kehrichtsack in der Hand über die Strasse und wurde vom Lenker übersehen. Trotz des Eingriffs eines kamerabasierten Fahrerassistenzsystems kam es zum Zusammenstoss.

«Indem der Beschuldigte als Folge einer momentanen Unaufmerksamkeit sein Fahrzeug nicht rechtzeitig anhalten konnte, hat er gegen Verkehrsregeln verstossen, wonach der Fahrzeugführer das Fahrzeug ständig so zu beherrschen hat, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann», zitiert die Zeitung aus dem Strafbefehl.