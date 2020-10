Die Bilder aus China zeigen zahlreiche Touristen dicht gedrängt auf der Grossen Mauer. Die meisten tragen Masken – es sind jedoch längst nicht alle. Die Bilder stammen vom vergangenen Wochenende. Derzeit ist in China die Goldene Woche im Gang – eine Feiertagswoche, die jeweils am 1. Oktober startet. Für Millionen Chinesen sind es die ersten Ferien seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

Die Behörden der Grossgemeinde Badaling wiesen die Touristen in einem Schreiben darauf hin, die Corona-Weisungen strikt zu befolgen. So sollte mindestens ein Meter Abstand eingehalten werden und: «Es ist strengstens verboten, sich zu versammeln», heisst es laut CNN in der Weisung der Behörden. In einer früheren Mitteilung stand zudem, dass Touristen während ihres gesamten Aufenthalts bei der Grossen Mauer eine Gesichtsmaske tragen müssten.